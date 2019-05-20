На Херсонской верфи появится новое сварочное оборудование и оборудование для резки металла.

На Херсонской верфи Smart Maritime Group (СМГ) внедряют новую инвестиционную программу модернизации производства. На установку оборудования, соответствующего самым современным стандартам, будет потрачено более 30 млн гривен.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Smart Maritime Group.

В первую очередь программа предусматривает приобретение машины порезки металла компании ECKERT(Польша), которая будет установлена вместо одного из газовых OmniMat 70-80-х годов выпуска. Эта машина тепловой резки нового поколения обрабатывает листы металла европейских габаритов в режиме плазменной и газовой резки. Стоимость агрегата составляет около 250 тыс. евро. "Лично я возлагаю большие надежды на новую машину. Она позволит заметно улучшить качество и точность резки, увеличит скорость резки. Также добавит новые функции при обработке металла, особенно снятие фасок на толстых листах",- подчеркнул главный технолог Херсонской верфи Олег Купянский.

Следующим пунктом инвестпрограммы будет приобретение нового сварочного оборудования, которое отличается компактностью, экономичностью и высоким качеством сварочного шва. Стоимость всех аппаратов составит более миллиона гривен. 4 из 15 аппаратов уже поступили от поставщика.

Вместе с обновлением сварочного оборудования на верфи выделят около 6 500 000 гривен на замену компрессоров. Это даст возможность перейти на автоматизированную систему управления и устранить непродуктивные утечки в подаче сжатого воздуха. Также программа предусматривает капитальный ремонт кранового оборудования и крыш производственных цехов, на эти цели направят порядка 10 500 000 гривен.

По Николаевской верфи СМГ планы капитальных инвестиций включают капитальный ремонт дока, модернизацию цеха порезки металла и приобретение сварочного оборудования.

"Наша основная цель - повысить конкурентоспособность компании, чтобы иностранные заказчики видели в наших верфях современного исполнителя, работающего на оборудовании высокого технологического уровня",- отметил главный инженер Херсонской верфи СМГ Владимир Пепель.

Ранее ЦТС писал о том, что в 2018 году украинские верфи увеличили производство на 32%. Объем услуг по судоремонту вырос на 47%.