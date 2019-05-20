Бердянский порт принял судно с крупнейшей партией лопастей ветрогенераторов

12:51 03.07.2019   Украина

Бердянский морской порт во вторник впервые принял судно, которое доставило 57 лопастей ветрогенераторов второй очереди Приморской ветровой электростанции (ВЭС, Приморский район, Запорожская область) энергохолдинга ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП), передают Порты Украины.

«С прошлого года ГП «БМТП» успешно обрабатывает ветроэнергетическое оборудование. В этом году государственный портовый оператор успешно обработал полный комплект хабов и гондол для Приморской ВЭС-2 — по 26 единиц, разгружена 21 лопасть. После обработки судна Yamatay лопасти для Приморской ВЭС-2 будут в полном комплекте», — указала пресс-служба.

Кроме того, в рамках проекта Приморской ВЭС-2 госстивидор перегрузит башни ветроэнергетических установок.

В январе 2019 года ГП «БМТП» завершило перегрузку всех 26 комплектов ветрогенераторов первой очереди Приморской ВЭС.

Бердянский морской порт стал четвертой украинской гаванью, освоившей перегрузку оборудования ВЭС. Ранее это осуществляли Мариупольский, Черноморский морские порты и специализированный морской порт «Ольвия».

Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины», ГП «БМТП» оперирует причалами №№1-5 и 7-9 Бердянского морского порта.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 метров. Кроме ГП «БМТП», в порту работают операторы ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».



Ще на цю тему:

08:27 03.07.2019
Украинские морпорты получили $1,7 миллиарда дохода
09:40 01.07.2019
З українського Чорноморська до італійського Барі буде ходити пором / Фото
17:20 26.06.2019
У січні-травні морпорти України скоротили суднооборот на 1%
10:55 26.06.2019
Украина разработала проект Правил безопасной погрузки и разгрузки навалочных грузов в морских портах
12:59 20.06.2019
В Херсонском порту возобновлено эксплуатационное дноуглубление
13:26 19.06.2019
CHEC завершила дноуглубление в порту «Черноморск»
15:19 14.06.2019
В Одесском порту начался «высокий сезон» пассажирских перевозок
14:45 10.06.2019
Україна стане учасником програми технічного співробітництва IMO і ЄБРР
12:57 06.06.2019
Портам Украины надо готовиться к росту заходов судов Newcastlemaх
17:23 04.06.2019
В мае Мариупольский порт нарастил перевалку стройматериалов, чугуна и зерна
19:01 03.06.2019
UPF 2019: Майже 100% українських морських портів відповідають міжнародним нормам безпеки
18:31 30.05.2019
В Одесі розпочав роботу Український портовий форум
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:57 03.07.2019
ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
19:20 02.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод
17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
11:58 02.07.2019
Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
13:19 03.07.2019
У Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка
08:54 03.07.2019
Из-за непогоды закрыты шесть КПП на украинско-молдавской границе
15:50 02.07.2019
Глава ЦВК Молдови подала у відставку
Всі новини країни
Россия Россия
10:21 03.07.2019
Канада будет продолжать санкции против России - Трюдо
21:00 02.07.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника с помощью комплекса «Стрелец»
20:40 02.07.2019
ЮВО: Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали отражение ударов с воздуха
20:20 02.07.2019
В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:36 03.07.2019
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Видео
14:35 02.07.2019
Воронченко: Учения «Си Бриз-2019» - еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 03.07.2019
Думка: На Крим чекає "балтійська модель"
15:45 03.07.2019
Фильм крымскотатарского режиссера победил на кинофестивале в Бухаресте
15:40 03.07.2019
В навчаннях Sea Breeze вперше прийме участь есмінець з Великобританії / Фото
15:14 03.07.2019
Польша и США согласовали совместную поддержку реформ в Украине
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд