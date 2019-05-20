Бердянский морской порт во вторник впервые принял судно, которое доставило 57 лопастей ветрогенераторов второй очереди Приморской ветровой электростанции (ВЭС, Приморский район, Запорожская область) энергохолдинга ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Бердянский морской торговый порт» (БМТП), передают Порты Украины.

«С прошлого года ГП «БМТП» успешно обрабатывает ветроэнергетическое оборудование. В этом году государственный портовый оператор успешно обработал полный комплект хабов и гондол для Приморской ВЭС-2 — по 26 единиц, разгружена 21 лопасть. После обработки судна Yamatay лопасти для Приморской ВЭС-2 будут в полном комплекте», — указала пресс-служба.

Кроме того, в рамках проекта Приморской ВЭС-2 госстивидор перегрузит башни ветроэнергетических установок.

В январе 2019 года ГП «БМТП» завершило перегрузку всех 26 комплектов ветрогенераторов первой очереди Приморской ВЭС.

Бердянский морской порт стал четвертой украинской гаванью, освоившей перегрузку оборудования ВЭС. Ранее это осуществляли Мариупольский, Черноморский морские порты и специализированный морской порт «Ольвия».

Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины», ГП «БМТП» оперирует причалами №№1-5 и 7-9 Бердянского морского порта.

Бердянский морской порт расположен в северо-восточной части Бердянского залива. Включает внешний рейд, внутренний рейд (гавань Бердянск) и подходной канал длиной 20 километров, шириной — 90 метров, глубиной — 8,55 метра и проходной осадкой — 7,9 метра. Количество грузовых причалов — 11, длина грузового причального фронта — 1798 метров. Кроме ГП «БМТП», в порту работают операторы ООО «Новая Хортица», ООО «Агро-класс», ООО «Аскет-шиппинг» и ЧАО «Бердянский завод подъемно-транспортного оборудования».