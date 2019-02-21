Лента «Домой» (Evge) крымскотатарского режиссера Наримана Алиевазавоевала награду за лучший фильм на международом кинофестивале в Бухаресте. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

«История о крымском татарине Мустафе и его сыновьях продолжает свое путешествие по Европе и находит отклик у зрителей! Спасибо организаторам и жюри фестиваля и поздравляем с победой всю творческую команду!» – сообщает страница фильма «Домой» в Фейсбуке, передает Крым.Реалии.

Картина «Домой» рассказывает историю крымского татарина Мустафы. Двое его сыновей уехали в Киев после аннексии Крыма. Повествование начинается с того, что погибает его старший сын Назим, и отец отправляется в столицу, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить в Крыму согласно мусульманским традициям.

Главные роли в фильме «Домой» исполнили Ахтем Сеитаблаев (режиссер «Киборгов») и Ремзи Билялов. Продюсером картины стал Владимир Яценко(«Дикое поле»), а производство взяла на себя кинокомпания Limelite. Фильм создан при поддержки Министерства культуры Украины, а его международными продажами будет заниматься компания Wild Bunch.

Фильм «Домой» Алиева был участником конкурсной программы Каннского кинофестиваля «Особый взгляд».

Ранее режиссер Нариман Алиев стал членом Европейской киноакадемии. Алиев стал сороковым украинским кинематографистом в рядах европейских киноакадемиков.

Нариман Алиев – крымскотатарский режиссер, автор трилогии «Крымские истории» (короткий метр). Его фильм «Без тебя» был представлен в рамках Generation 14+ 66-го Берлинского кинофестиваля. В своих работах он исследует тему семейных взаимоотношений, традиций и быта крымских татар.