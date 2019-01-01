ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии

11:57 03.07.2019   Грузия

24 июня ЕС начал новый твиннинг-проект в Грузии, чтобы помочь стране в укреплении ее статистической системы.

Проект под названием "Укрепление потенциала статистической системы Грузии" будет осуществляться Статистическим управлением Дании и Национальным статистическим управлением Грузии (Геостат), сообщает Грузия Online.

По словам исполнительного директора Геостата Гогиты Тодрадзе, этот новый проект направлен на поддержку целей Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС.

Это также поможет Геостату своевременно получать надежные и сопоставимые на международном уровне данные и обеспечить их приближение к европейским стандартам.



Ще на цю тему:

17:21 28.01.2019
Грузія може стати членом ЄС так, щоб не називатися ним - президент
10:29 24.04.2018
Жан-Клод Юнкер и Йоханнес Хан посетят Грузию в мае
09:24 22.03.2018
ЕС выделит Грузии 48 млн евро для поддержки бюджета
09:29 13.11.2017
Доклад ЕС: Отношения с Грузией в 2017 году усилились
16:52 06.11.2017
За три года ЕС выделил Грузии $3,7 млн на развитие гражданского общества
15:59 18.05.2017
Гегемония СНГ закончилась, Евросоюз стал главным рынком грузинских продуктов - эксперт
11:55 27.04.2017
Грузия ратифицировала Соглашение о вхождении в Европейский энергетический союз
12:48 31.03.2017
В Грузии находится делегация Венецианской комиссии
12:23 27.02.2017
В Грузию прибыл еврокомиссар Димитрис Аврамопулос
18:23 24.02.2017
Грузия подпишет безвиз с ЕС 1 марта – СМИ
09:21 19.10.2016
Европейские банки выделили 20 миллионов евро на ремонт школ в Тбилиси
12:43 15.07.2016
Проект ЕС по управлению водными ресурсами проведет публичные консультации в Грузии
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
11:57 03.07.2019
ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
19:20 02.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод
17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
11:58 02.07.2019
Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:20 03.07.2019
У Молдові ще одна гучна відставка: пост залишила глава Антикорупційної прокуратури
13:19 03.07.2019
У Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка
08:54 03.07.2019
Из-за непогоды закрыты шесть КПП на украинско-молдавской границе
15:50 02.07.2019
Глава ЦВК Молдови подала у відставку
Всі новини країни
Россия Россия
10:21 03.07.2019
Канада будет продолжать санкции против России - Трюдо
21:00 02.07.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника с помощью комплекса «Стрелец»
20:40 02.07.2019
ЮВО: Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали отражение ударов с воздуха
20:20 02.07.2019
В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:36 03.07.2019
У берегов Турции произошло сильное землетрясение
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Видео
14:35 02.07.2019
Воронченко: Учения «Си Бриз-2019» - еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
Всі новини країни
Украина Украина
16:00 03.07.2019
Думка: На Крим чекає "балтійська модель"
15:45 03.07.2019
Фильм крымскотатарского режиссера победил на кинофестивале в Бухаресте
15:40 03.07.2019
В навчаннях Sea Breeze вперше прийме участь есмінець з Великобританії / Фото
15:14 03.07.2019
Польша и США согласовали совместную поддержку реформ в Украине
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд