ЕС поддержит укрепление статистической системы Грузии
|11:57 03.07.2019
|Грузия
24 июня ЕС начал новый твиннинг-проект в Грузии, чтобы помочь стране в укреплении ее статистической системы.
Проект под названием "Укрепление потенциала статистической системы Грузии" будет осуществляться Статистическим управлением Дании и Национальным статистическим управлением Грузии (Геостат), сообщает Грузия Online.
По словам исполнительного директора Геостата Гогиты Тодрадзе, этот новый проект направлен на поддержку целей Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС.
Это также поможет Геостату своевременно получать надежные и сопоставимые на международном уровне данные и обеспечить их приближение к европейским стандартам.
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