24 июня ЕС начал новый твиннинг-проект в Грузии, чтобы помочь стране в укреплении ее статистической системы.



Проект под названием "Укрепление потенциала статистической системы Грузии" будет осуществляться Статистическим управлением Дании и Национальным статистическим управлением Грузии (Геостат), сообщает Грузия Online.



По словам исполнительного директора Геостата Гогиты Тодрадзе, этот новый проект направлен на поддержку целей Соглашения об ассоциации, подписанного между Грузией и ЕС.



Это также поможет Геостату своевременно получать надежные и сопоставимые на международном уровне данные и обеспечить их приближение к европейским стандартам.