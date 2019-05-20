У Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка
|13:19 03.07.2019
|Молдова
У Молдові в рамках розслідування справи про крадіжку мільярда наклали арешт на будівлі, зареєстровані на компанію Finpar Invest, підконтрольну колишньому лідеру Демпартії Володимиру Плахотнюку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.
Серед заарештованого майна - готель Nobil і приміщення телеканалів Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.
У Національному центрі боротьби з корупцією уточнили, що арешт наклали у зв'язку з розслідуванням виведення коштів з банківської системи Молдови.
Нагадаємо, лідер Демократичної партії Молдови (ДПМ) Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду демпартії.
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