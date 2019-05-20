У Молдові в рамках розслідування справи про крадіжку мільярда наклали арешт на будівлі, зареєстровані на компанію Finpar Invest, підконтрольну колишньому лідеру Демпартії Володимиру Плахотнюку.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Newsmaker.

Серед заарештованого майна - готель Nobil і приміщення телеканалів Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.

У Національному центрі боротьби з корупцією уточнили, що арешт наклали у зв'язку з розслідуванням виведення коштів з банківської системи Молдови.

Нагадаємо, лідер Демократичної партії Молдови (ДПМ) Володимир Плахотнюк виїхав з країни після відставки уряду демпартії.