Росіяни в окупованому Криму тренуються застосовувати протикорабельні комплекси «Бал» і «Бастіон»\ Видео
|11:28 03.07.2019
|Крым
Міністерство оборони РФ опублікувало відео із тренувань протикорабельних ракетних комплексів «Бал» і «Бастіон» в окупованому Криму.
На відео видно процес пересування і розгортання протикорабельного ракетного комплексу «Бастіон». Одна пускова установка такого комплексу має на озброєнні дві надзвукові ракети «Онікс». Дальність дії ракети такого типу складає до 600 км, сообщает Главком.
До цього, за повідомленнями Українського мілітарного порталу, росіяни перекрили один із районів Чорного моря, де мала відбуватися активна фаза міжнародних військово-морських навчань Sea Breeze 2019.
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