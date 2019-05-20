Сенцова перевели до медчастини через проблеми з нирками й серцем
|10:53 03.07.2019
|Крым
Олег Сенцов перебуває у медичній частині, у нього проблеми з нирками й серцем.
Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова у Facebook з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе, якому вдалося сьогодні зустрітися із Сенцовим, передає Укрінформ.
“Тільки-но поговорила з адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього – проблеми із нирками та серцем. Олег п’є 3,5 літра води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри. На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...” – написала Денісова.
Як повідомлялося, 20 червня Денісова оголосила про намір російського адвоката українського режисера Олега Сенцова Дмитра Дінзе зустрітися зі своїм підзахисним 21 червня у колонії міста Лабитнангі. За словами Денісової, під час зустрічі з Дінзе вона “передала йому листи від президента України та першого віце-спікера Ірини Геращенко для Олега”.
Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 травня розпочав голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Сестра Сенцова Наталія Каплан повідомляла, що 8 червня Сенцова відвозили до реанімації.
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