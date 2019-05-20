Канада пока продолжать санкции в отношении России и ее физических лиц в связи с агрессией против Украины.

Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Радио Свобода".

Трюдо уточнил, что Канада продолжает быть страной, которая ввела против России серьезные санкции, но действовать будет параллельно с международными друзьями и партнерами Канады.

"Мы считаем, что чрезвычайно важно увидеть положительные действия России, и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц", - сказал Трюдо.

Он добавил, что также осуждает действия России в отношении военнопленных украинских моряков.