Канада будет продолжать санкции против России - Трюдо
|10:21 03.07.2019
|Россия
Канада пока продолжать санкции в отношении России и ее физических лиц в связи с агрессией против Украины.
Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Радио Свобода".
Трюдо уточнил, что Канада продолжает быть страной, которая ввела против России серьезные санкции, но действовать будет параллельно с международными друзьями и партнерами Канады.
"Мы считаем, что чрезвычайно важно увидеть положительные действия России, и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц", - сказал Трюдо.
Он добавил, что также осуждает действия России в отношении военнопленных украинских моряков.
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