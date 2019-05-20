В Крыму вынесен первый приговор по статье «Несообщение о преступлении»
|09:39 03.07.2019
|Крым
Киевский районный суд Симферополя вынес первый в Крыму приговор по статье «Несообщение о преступлении» (ст.205.6 УК РФ).
Осужденный Осман Муратов достоверно знал о том, что брат его жены Абдулькадыр Кайданов с 2015 года находится в Сирии и воюет на стороне запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Это подтверждается их перепиской в мессенджере, передает Новости Крыма.
Однако он не сообщил об этом факте правоохранителям.
Позднее Кайданов все же попал в поле зрения ФСБ, в отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям — за участие в незаконном вооруженном формировании и террористической организации (ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). А в сентябре 2017 года объявили в международный розыск.
Муратов будучи свидетелем по делу, опять заявил следователям, что ничего не знает, и в итоге сам попал на скамью подсудимых.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
Ще на цю тему:
В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам
У Росії висунули остаточне обвинувачення захопленому моряку Гриценку
В РФ заявили, что Украина может изменить свой ответ о моряках
Освітні центри Крим-Україна та Донбас-Україна працюватимуть до 27 вересня – Гриневич
Чийгоз: Украина без Крыма не состоится как полноценное независимое государство / Видео
Політв’язень Гриб звернувся до влади у день свого народження
Сьогодні у російській неволі Павлу Грибу виповнюється 21 рік
ПАРЄ відкладе затвердження повноважень РФ - перевірять депутатів, обраних із голосами кримчан
Президент призначив свого представника в АР Крим