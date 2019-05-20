В Крыму вынесен первый приговор по статье «Несообщение о преступлении»

09:39 03.07.2019   Крым

Киевский районный суд Симферополя вынес первый в Крыму приговор по статье «Несообщение о преступлении» (ст.205.6 УК РФ).

Осужденный Осман Муратов достоверно знал о том, что брат его жены Абдулькадыр Кайданов с 2015 года находится в Сирии и воюет на стороне запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Это подтверждается их перепиской в мессенджере, передает Новости Крыма.

Однако он не сообщил об этом факте правоохранителям.

Позднее Кайданов все же попал в поле зрения ФСБ, в отношении него возбудили уголовные дела по двум статьям — за участие в незаконном вооруженном формировании и террористической организации (ч. 2 ст. 208 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). А в сентябре 2017 года объявили в международный розыск.

Муратов будучи свидетелем по делу, опять заявил следователям, что ничего не знает, и в итоге сам попал на скамью подсудимых.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.



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