Канада будет поставлять в Украину бронетехнику и инвестировать в производство боеприпасов
|09:19 03.07.2019
|Украина
Во время переговоров Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо был достигнут ряд договоренностей по поддержке нашего государства в оборонной сфере.
«Я думаю, мы можем откровенно об этом говорить: мы договорились о поставках бронетехники и о том, что будем развивать сотрудничество в этой сфере», - сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Торонто, сообщает УНН.
Владимир Зеленский отметил, что пока не хочет обнародовать детали. «Давайте мы подпишем соглашение. Уверен, что это произойдет в ближайшее время. И тогда поговорим об этой новости», - резюмировал он.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свою очередь подтвердил прогресс в вопросе поддержки Украины в защите ее территории и суверенитета.
«Да, мы продвигаемся вперед в дискуссиях по вопросу вооруженной поддержки Украины. Кроме военной миссии, в которой участвует Канада, мы также добавили Украину в список для закупки канадского оружия. И это позитивное решение», - констатировал он.
«Мы уже видим инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине. И продолжим работать с Украиной для того, чтобы она получала ту поддержку, которая ей нужна со стороны вооруженных сил Канады. Мы продолжим операцию UNIFIER, и сделаем все, чтобы Украина получила необходимое оборудование», - добавил премьер-министр.
«Мы осознаем, насколько важна для Украины является поддержка в тех проблемах, с которыми она сталкивается. Особенно, когда речь идет о незаконном вторжении России на территорию Украины. И именно поэтому мы помогаем обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих. Также мы добавили Украину в список, который позволяет экспорт оружия. Мы признаем, что это то решение, которое позволяет нам бороться с действиями России», - резюмировал Джастин Трюдо.
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