Шесть контрольно-пропускных пунктов на северном участке украинско-молдавской границы временно приостановили работу из-за пронесшихся над регионом ливневых дождей с градом и шквалистого ветра.

Об этом проинформировали в пресс-службе Таможенного депертамента Молдовы, сообщает Укринформ.

«Из-за непогоды (ураганный ветер, ливневые дожди с градом) и отключение электроэнергии Таможенная служба рекомендует избегать пересечения границы через таможенные пункты «Гримэнкэуць-Вашкивцы», «Бричаны-Россошаны», «Ларга-Клеменцы», «Косэуць-Цекиновка», «Окница» и «Бричаны». Из-за отключения электроэнергии невозможно пользоваться информационными системами при таможенной проверке рои пересечении границы», - говорится в сообщении.

Таможенная служба убедительно просит граждан временно воздержаться от поездок через упомянутые КПП, либо воспользоваться другими близлежащими пунктами пропуска.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, ливневые дожди с градом прошли в большинстве районов севера Молдовы. По данным Государственной гидрометеослужбы, в среду, 3 июля, аналогичная погода ожидается в южных районах страны.