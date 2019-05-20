Во вторник прошли следственные действия в отношении четырех украинских военнопленных моряков, теперь обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России 13 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов команды украинских моряков Николай Полозов, сообщает Укринформ.

"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено ещё четверым военнопленным. Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", - пишет Полозов.

Он уточнил имена моряков, с которыми во вторник проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции. Это Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока. Военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.

На прошлой неделе окончательные обвинения предъявлены восьми украинским морякам, удерживаемым в плену в России. В начале этой недели — капитану 2 ранга с бронекатера "Бердянск" Денису Гриценко.