В России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам
|07:56 03.07.2019
|Крым
Во вторник прошли следственные действия в отношении четырех украинских военнопленных моряков, теперь обвинение в окончательной редакции предъявлено следствием СУ ФСБ России 13 военнопленным украинским морякам.
Об этом сообщил в Facebook координатор адвокатов команды украинских моряков Николай Полозов, сообщает Укринформ.
"Продолжаются следственные действия в отношении военнопленных украинских моряков. В ходе сегодняшнего дня обвинение в окончательной редакции было предъявлено ещё четверым военнопленным. Всего обвинение в окончательной редакции предъявлено уже 13 военнопленным украинским морякам", - пишет Полозов.
Он уточнил имена моряков, с которыми во вторник проводились следственные действия и были предъявлены обвинение в окончательной редакции. Это Владислав Костышин, Олег Мельничук, Сергей Чулиба и Василий Сорока. Военнопленных моряков и их адвокатов также ознакомили с заключением комиссионной ситуационной судебной экспертизы.
На прошлой неделе окончательные обвинения предъявлены восьми украинским морякам, удерживаемым в плену в России. В начале этой недели — капитану 2 ранга с бронекатера "Бердянск" Денису Гриценко.
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