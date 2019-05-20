ЮВО: В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности

21:10 02.07.2019   Крым

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в оккупированном Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и "Панцирь-С". 

Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева сообщает РИА Новости

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению", — отметили в пресс-службе Южного военного округа. 

В пресс-службе подчеркнули, что на марше расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обеспечили прикрытие с воздуха ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, в ходе практической части расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение. 

Также отмечается, что зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. В дальнейшем личный состав оперативно сменил стартовые позиции, выполнив перемещение и развертывание в запасном районе. 

Всего к проверке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.



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