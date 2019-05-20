Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в оккупированном Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и "Панцирь-С".

Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева сообщает РИА Новости.

"Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению", — отметили в пресс-службе Южного военного округа.

В пресс-службе подчеркнули, что на марше расчеты ЗРПК "Панцирь-С" обеспечили прикрытие с воздуха ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, в ходе практической части расчеты С-400 совершили марш в назначенный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение.

Также отмечается, что зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. В дальнейшем личный состав оперативно сменил стартовые позиции, выполнив перемещение и развертывание в запасном районе.

Всего к проверке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.