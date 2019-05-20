На горном полигоне Аданак в Дагестане с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

По замыслу учения разведывательным дозором был обнаружен условный противник. Разведчик, оснащённый КРУС «Стрелец», используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принял решение о применении артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Самоходно-артиллерийская батарея, получив приказ, выдвинулась на позицию и, используя полученные координаты, выполнила стрельбу по назначенным целям, уверенно поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника.

В учениях было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона».