ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника с помощью комплекса «Стрелец»
|21:00 02.07.2019
|Дагестан республика
На горном полигоне Аданак в Дагестане с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии проведено тактико-специальное учение с применением комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».
По замыслу учения разведывательным дозором был обнаружен условный противник. Разведчик, оснащённый КРУС «Стрелец», используя лазерный дальномер из его комплекта, определил координаты цели и передал их в автоматическом режиме на персональный планшет командиру батальона, который принял решение о применении артиллерии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Самоходно-артиллерийская батарея, получив приказ, выдвинулась на позицию и, используя полученные координаты, выполнила стрельбу по назначенным целям, уверенно поразив мишенные позиции, имитирующие условного противника.
В учениях было задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и более 300 единиц боевой и специальной техники, в том числе самоходные артиллерийские орудия (САО) «Нона».
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