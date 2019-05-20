ЮВО: Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали отражение ударов с воздуха
|20:40 02.07.2019
|Россия
На Каспийской флотилии с дежурными силами противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника с воздуха.
Военнослужащие организовали управление силами и средствами ПВО при отражении ударов противника по пунктам базирования и кораблям в море, отработали целераспределение и постановку огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО. Экипажи кораблей КФл активировали средства радиоэлектронной маскировки для дезинформации условного противника. После обнаружения объектов расчеты ПВО поразили цели с воздуха, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе: ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань».
Учение проводится в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены плановые совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.
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