На Каспийской флотилии с дежурными силами противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению воздушных целей и отражению ударов условного противника с воздуха.

Военнослужащие организовали управление силами и средствами ПВО при отражении ударов противника по пунктам базирования и кораблям в море, отработали целераспределение и постановку огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО. Экипажи кораблей КФл активировали средства радиоэлектронной маскировки для дезинформации условного противника. После обнаружения объектов расчеты ПВО поразили цели с воздуха, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В учении были задействованы дежурные расчеты более 20 надводных кораблей и катеров флотилии, в том числе: ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Астрахань».

Учение проводится в рамках подготовки экипажей к предстоящим выходам кораблей в море, в ходе которых будут проведены плановые совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям, как одиночным кораблями, так и в составе ударных группировок кораблей.