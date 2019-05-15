В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
|20:20 02.07.2019
|Россия
Минпромторг РФ предлагает вывести силовые ведомства из-под запрета на закупку товаров станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств.
Это следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, пишет Интерфакс.
В документе говорится, что силовые ведомства смогут закупать импортные товары станкоинструментальной промышленности для нужд обеспечения безопасности страны при условии, что речь идет о закупке одной единицы товара стоимостью до 2 млн рублей.
Это исключение Минпромторг предлагает распространить на ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, МВД РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии, на управделами президента РФ, Следственный комитет РФ и Главное управление спецпрограмм президента РФ.
Как сообщалось, ранее для силовых ведомств России уже вводились исключения на закупку импортных товаров, работ, услуг. Например, на них не распространяется запрет на закупку в рамках контрактной системы (44-ФЗ) иностранных товаров, работ, услуг для нужд обороны страны и безопасности государства.
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