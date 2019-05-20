Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі

20:00 02.07.2019   Крым

В окупованому Криму Судацький міський "суд" визнав затриманого сьогодні Сеяра Емірова винним у розповсюдженні екстремістських матеріалів і засудив його до штрафу в 1500 рублів.

Про це повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.

"Суд визнав винним Емірова Сеяра щодо статті 20.29 КоАП і призначив штраф у вигляді 1500 рублів", - йдеться в повідомленні.

Інтереси Емірова представляв громадський захисник Сейтосман Каралієв. Суддя — Севрюгіна Олена Андріївна. Суд проходив у відкритому режимі.

На суді Емірів пояснив, що відео, через якого його затримали, він розмістив на своїй сторінці ВКонтакті у 2013 р, коли Крим перебував у іншому правовому полі і зміст ролика не вважався екстремістським. В останні 5 років він не переглядав відео і не відвідував цю сторінку, оскільки втратив пароль.



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