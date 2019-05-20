Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі
|20:00 02.07.2019
|Крым
В окупованому Криму Судацький міський "суд" визнав затриманого сьогодні Сеяра Емірова винним у розповсюдженні екстремістських матеріалів і засудив його до штрафу в 1500 рублів.
Про це повідомляє "Кримська солідарність", пише Укрінформ.
"Суд визнав винним Емірова Сеяра щодо статті 20.29 КоАП і призначив штраф у вигляді 1500 рублів", - йдеться в повідомленні.
Інтереси Емірова представляв громадський захисник Сейтосман Каралієв. Суддя — Севрюгіна Олена Андріївна. Суд проходив у відкритому режимі.
На суді Емірів пояснив, що відео, через якого його затримали, він розмістив на своїй сторінці ВКонтакті у 2013 р, коли Крим перебував у іншому правовому полі і зміст ролика не вважався екстремістським. В останні 5 років він не переглядав відео і не відвідував цю сторінку, оскільки втратив пароль.
Ще на цю тему:
Облавы в Крыму: В Судаке оккупанты задержали крымского татарина
Кримського блогера Мемедемінова перевели у спецблок СІЗО
За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків
"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ
Канадські депутати виступили на захист кримських татар
Крымские оккупанты обвинили в "экстремизме" адвоката из Симферополя
Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
Тяжкохворий Бекіров майже нічого не їсть - адвокат
Денисова: У СІЗО, де тримають Бекірова, спалахнула епідемія кору