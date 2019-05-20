На Черноморском флоте учились оказывать помощь гражданскому судну

19:40 02.07.2019   Крым

Надводные корабли и суда обеспечения Черноморского флота страны-агрессора провели учения по ликвидации чрезвычайной ситуации в ходе аварии с морским нефтяным танкером в Черном море.

По замыслу учения, корабельная группировка флота, выполняющая задачи в морских полигонах, получила сигнал от гражданского судна о чрезвычайном происшествии у него на борту. В результате взрыва судно потеряло ход, происходит поступление забортной воды в отсеки, появилась опасность затопления и попадания нефтепродуктов в море. Когда экипаж танкера перестал справляться своими силами, капитан попросит оказать помощь. В роли терпящего бедствие судна был привлечён танкер из состава отряда судов обеспечения флота ВТН-173, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Получив сигнал о помощи, в район бедствия выдвинулись группа судов обеспечения в составе морского буксира, спасательного буксирного судна, водолазного и спасательного судов, а также ударная группировка малых ракетных кораблей и катеров в составе мрк «Орехово-Зуево», МРК «Мираж», РКА «Ивановец» и РКА Р-60 для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения охраны места чрезвычайной ситуации.

Прибыв в квадрат, боевые корабли занялись охраной района, а спасательные суда приступили к оказанию помощи терпящему бедствие судну.

На борт танкера была высажена аварийно-спасательная группа, которая провела разведку в отсеках, локализовала начавшееся возгорание и приступила к заделыванию пробоины изнутри судна. В свою очередь группа водолазов осуществила погружение, обследовала подводную часть корпуса, винто-рулевую группу на предмет возможных закладок взрывных устройств и обнаружив место пробоины приступила к её заделке.

После восстановления целостности корпуса из отсеков танкера была откачана вода и начата его буксировка.

Командованием Черноморского флота страны-агрессора учение признано успешным, после возвращения группировки кораблей в пункт базирования будет проведён его детальный разбор.

Всего в учении было задействовано 15 надводных кораблей и судов обеспечения флота.

Напомним, сегодня в турецком городе Измир, взорвался нефтяной танкер



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