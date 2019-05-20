Група компаній ТОВ «Укртрансагро» (морський термінал з перевалки зернових вантажів у Маріуполі) і ТОВ «УТА Логістик» в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) опрацювала і перевантажила понад 440 тис. тонн зернових і олійних культур.

Про це повідомила прес-служба КК «Маріупольська інвестиційна група» (МІГ), яка здійснює управління компаніями, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, більшу частину перевалки склало зерно пшениці — 260 тис. тонн (близько 60%), соняшниковий та соєвий шрот — 97 тис. тонн, кукурудза — 58 тис. тонн, ячмінь — 20 тис. тонн, горох — 5 тис. тонн.

Основними споживачами аграрної продукції, що відвантажується компаніями, є країни Середземномор'я. Це пов'язано зі специфікою відвантаження з узбережжя Азовського моря та з Маріуполя, зокрема, яка полягає у формуванні середніх і дрібних суднових партій. Серед країн-імпортерів за обсягом відвантаженої продукції за звітний період лідирують Ліван, Туреччина, Італія, Ізраїль, Єгипет і Грузія.

За інформацією прес-служби, власним автотранспортом перевезено понад 30 тис. тонн вантажу. Максимально знизилася кількість прийнятих залізничних вагонів — до 92 одиниць, що пов’язано з інфраструктурними проблемами під'їзних залізничних колій до Маріуполя. Водночас оброблено більше 13 225 автомобілів з агропродукцією. Було здійснено експедирування 67 суден.

Згідно з повідомленням, компанії почали 2018-2019 МР із масштабної реорганізації: було здійснено зміну організаційної структури та бізнес-процесів. «УТА Логістик» здійснює функції перевізника зернових і олійних вантажів як власним, так і найманим транспортом. Морський зерновий термінал «Укртрансагро» став єдиним вікном для надання повного комплексу послуг із супроводу зернових, олійних вантажів і продуктів їх переробки на всіх етапах логістичного ланцюжка: від виробника до експорту морськими суднами.

Напередодні 2019-2020 МР прийнято рішення розширити портфель зернового бізнесу групи МІГ шляхом придбання корпоративних прав компанії ТОВ «Світ Агро Трейд», яка спеціалізується на закупівлі зернової продукції.

Таким чином, у новому маркетинговому сезоні зерновий бізнес, який формується в групу UTA GROUP, зможе надавати клієнтам повний комплекс послуг, починаючи від закупівлі зернових у виробника до експорту агропродукції.

«Маркетинговий рік для нашої групи видався складним: несприятливі погодні умови і, як наслідок, неврожай у Донецькій області, потім наслідки введення в експлуатацію Керченського моста, прикордонні огляди суден при проходженні моста, ну і наостанок введення воєнного стану. Але, незважаючи на все це, завдяки довірі наших клієнтів і злагодженій роботі компаній групи нам вдалося досягти поставлених цілей з перевалки та перевезення власним транспортом. Протягом поточного сезону був реалізований інноваційний проект — проведена дослідно-промислова експлуатація нового програмного забезпечення, створеного зусиллями компанії і партнерів, покликаного знизити витрати на надання послуг з одного боку, і підвищити якість послуги в інтересах наших клієнтів з іншого. Також, ми ведемо роботу з отримання статусу «маршрутного терміналу», що допоможе диверсифікувати постачання», — зазначив генеральний директор ТОВ «Укртрансагро», директор ТОВ «УТА Логістик» Павло Плотніков.

ТОВ «Укртрансагро» оперує зерновим терміналом у Маріупольському морському порту річною потужністю 1 млн тонн. Ємність одноразового зберігання в силосах становить 48,12 тис. тонн, складів підлогового зберігання — 9,5 тис. тонн. Введено в експлуатацію в 2008 році. Термінал в 2017-2018 МГ відвантажив понад 430 тис. тонн зернових і олійних культур.

ТОВ «УТА Логістик» надає логістичні та експедиторські послуги. Перевезення зернових та олійних здійснює власним і найманим автотранспортом.

В управлінні КК «Маріупольська інвестиційна група», крім ТОВ «Укртрансагро» і ТОВ «УТА Логістик», перебувають ТОВ «СРЗ» (суднобудування і судноремонт, випуск машинобудівної продукції, стивідорна діяльність), ТОВ «Маритайм Логистикс» (послуги менеджменту морських суден), ТОВ «Мартлет» (фумігаційні послуги) та інші активи.