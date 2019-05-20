З липня 2018 по червень 2019 термінал у Маріуполі перевантажив понад 440 тисяч тонн агропродукції

19:00 02.07.2019   Мариуполь

Група компаній ТОВ «Укртрансагро» (морський термінал з перевалки зернових вантажів у Маріуполі) і ТОВ «УТА Логістик» в 2018-2019 маркетинговому році (МР, липень 2018 — червень 2019) опрацювала і перевантажила понад 440 тис. тонн зернових і олійних культур. 

Про це повідомила прес-служба КК «Маріупольська інвестиційна група» (МІГ), яка здійснює управління компаніями, пишуть Порти України.

Згідно з повідомленням, більшу частину перевалки склало зерно пшениці — 260 тис. тонн (близько 60%), соняшниковий та соєвий шрот — 97 тис. тонн, кукурудза — 58 тис. тонн, ячмінь — 20 тис. тонн, горох — 5 тис. тонн.

Основними споживачами аграрної продукції, що відвантажується компаніями, є країни Середземномор'я. Це пов'язано зі специфікою відвантаження з узбережжя Азовського моря та з Маріуполя, зокрема, яка полягає у формуванні середніх і дрібних суднових партій. Серед країн-імпортерів за обсягом відвантаженої продукції за звітний період лідирують Ліван, Туреччина, Італія, Ізраїль, Єгипет і Грузія.

За інформацією прес-служби, власним автотранспортом перевезено понад 30 тис. тонн вантажу. Максимально знизилася кількість прийнятих залізничних вагонів — до 92 одиниць, що пов’язано з інфраструктурними проблемами під'їзних залізничних колій до Маріуполя. Водночас оброблено більше 13 225 автомобілів з агропродукцією. Було здійснено експедирування 67 суден.

Згідно з повідомленням, компанії почали 2018-2019 МР із масштабної реорганізації: було здійснено зміну організаційної структури та бізнес-процесів. «УТА Логістик» здійснює функції перевізника зернових і олійних вантажів як власним, так і найманим транспортом. Морський зерновий термінал «Укртрансагро» став єдиним вікном для надання повного комплексу послуг із супроводу зернових, олійних вантажів і продуктів їх переробки на всіх етапах логістичного ланцюжка: від виробника до експорту морськими суднами.

Напередодні 2019-2020 МР прийнято рішення розширити портфель зернового бізнесу групи МІГ шляхом придбання корпоративних прав компанії ТОВ «Світ Агро Трейд», яка спеціалізується на закупівлі зернової продукції.

Таким чином, у новому маркетинговому сезоні зерновий бізнес, який формується в групу UTA GROUP, зможе надавати клієнтам повний комплекс послуг, починаючи від закупівлі зернових у виробника до експорту агропродукції.

«Маркетинговий рік для нашої групи видався складним: несприятливі погодні умови і, як наслідок, неврожай у Донецькій області, потім наслідки введення в експлуатацію Керченського моста, прикордонні огляди суден при проходженні моста, ну і наостанок введення воєнного стану. Але, незважаючи на все це, завдяки довірі наших клієнтів і злагодженій роботі компаній групи нам вдалося досягти поставлених цілей з перевалки та перевезення власним транспортом. Протягом поточного сезону був реалізований інноваційний проект — проведена дослідно-промислова експлуатація нового програмного забезпечення, створеного зусиллями компанії і партнерів, покликаного знизити витрати на надання послуг з одного боку, і підвищити якість послуги в інтересах наших клієнтів з іншого. Також, ми ведемо роботу з отримання статусу «маршрутного терміналу», що допоможе диверсифікувати постачання», — зазначив генеральний директор ТОВ «Укртрансагро», директор ТОВ «УТА Логістик» Павло Плотніков.

ТОВ «Укртрансагро» оперує зерновим терміналом у Маріупольському морському порту річною потужністю 1 млн тонн. Ємність одноразового зберігання в силосах становить 48,12 тис. тонн, складів підлогового зберігання — 9,5 тис. тонн. Введено в експлуатацію в 2008 році. Термінал в 2017-2018 МГ відвантажив понад 430 тис. тонн зернових і олійних культур.

ТОВ «УТА Логістик» надає логістичні та експедиторські послуги. Перевезення зернових та олійних здійснює власним і найманим автотранспортом.

В управлінні КК «Маріупольська інвестиційна група», крім ТОВ «Укртрансагро» і ТОВ «УТА Логістик», перебувають ТОВ «СРЗ» (суднобудування і судноремонт, випуск машинобудівної продукції, стивідорна діяльність), ТОВ «Маритайм Логистикс» (послуги менеджменту морських суден), ТОВ «Мартлет» (фумігаційні послуги) та інші активи.



Ще на цю тему:

18:40 02.07.2019
У червні держстивідор Херсонського порту обробив 108,6 тис. тонн вантажів
14:10 02.07.2019
Морські порти у 2018 році згенерували 2% ВВП України
14:40 01.07.2019
Миколаївська філія «Аскет Шиппінг» розпочала перевалку зерна врожаю 2019 року
18:00 26.06.2019
ТІС забезпечив половину вантажоперевалки порту «Південний»
18:10 18.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили контейнерооборот на 18,4%
15:46 13.06.2019
У січні-травні морпорти збільшили вантажообіг на 13%
18:01 05.06.2019
Контейнерооборот у портах з початку 2019 року перевищив 5 млн тонн
14:01 05.06.2019
У травні Маріупольський порт наростив перевалку будматеріалів, чавуну і зерна
19:31 28.05.2019
«Ніка-Тера» отримала міжнародний сертифікат на перевалку кормової продукції
18:01 20.05.2019
У січні-квітні морпорти збільшили контейнерооборот на 18,6%
08:31 14.05.2019
Морський вантажопотік в Україні з початку року зріс на 12% / Інфографіка
16:31 10.05.2019
Порт «Чорноморськ» розпочав обслуговування регулярного сервісу EML / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:20 02.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод
17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
11:58 02.07.2019
Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії
09:42 02.07.2019
Грузия решила поменять посла в Украине
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:50 02.07.2019
Глава ЦВК Молдови подала у відставку
18:45 01.07.2019
У Молдові розглядають можливість призначення Генпрокурором іноземця
15:30 01.07.2019
Прем'єрка Молдови підтримала ідею надання Придністров'ю автономії
14:15 29.06.2019
США не давали гарантій безпеки екслідеру Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 02.07.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника с помощью комплекса «Стрелец»
20:40 02.07.2019
ЮВО: Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали отражение ударов с воздуха
20:20 02.07.2019
В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
18:00 02.07.2019
ЮВО: На Кубани саперы учатся устанавливать и обезвреживать минные поля
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Видео
14:35 02.07.2019
Воронченко: Учения «Си Бриз-2019» - еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
11:15 29.06.2019
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 02.07.2019
ЮВО: В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности
20:00 02.07.2019
Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі
19:40 02.07.2019
На Черноморском флоте учились оказывать помощь гражданскому судну
19:00 02.07.2019
З липня 2018 по червень 2019 термінал у Маріуполі перевантажив понад 440 тисяч тонн агропродукції
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд