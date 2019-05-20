У червні держстивідор Херсонського порту обробив 108,6 тис. тонн вантажів
|18:40 02.07.2019
|Украина
ДП «Херсонський морський торговельний порт» у червні 2019 року обробив 108,6 тисяч тонн вантажів.
Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.
За оперативними даними, перевалка експортних вантажів склала 40 тис. тонн, імпортних - 15,44 тис. тонн. У каботажі перевантажено 37,02 тис. тонн піску та 2,6 тис. тонн інших вантажів.
У червні держстивідор обробив 27 суден, 292 залізничних вагонів і 973 вантажних автомобілів.
У першому кварталі 2019 року ДП «Херсонський морський торговельний порт» забезпечило перевалку 202,49 тис. тонн вантажів. За три місяці держстивідор обробив 48 суден.
Відповідно до реєстру АМПУ, ДП «ХМТП» оперує причалами №1 (затон №1, ліва сторона), 2, 3, 4, 5 Херсонського морського порту. ДП «ХМТП» належить до числа держпідприємств, на яких реалізується пілотний проект державно-приватного партнерства (концесії).
Херсонський морський порт розташований на правому березі Дніпра, в 15 кілометрах від гирла річки. Кількість вантажних причалів - 9, довжина вантажного причального фронту - 1,317 кілометра. Крім ДП «ХМТП», в порту працюють портові оператори ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес», ХПГП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», Херсонський державний завод «Палада», Філія АСК «Укррічфлот» «Херсонський річковий порт», ПАТ «Херсонський суднобудівний завод».
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