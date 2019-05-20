Экономическому сотрудничеству Италии с оккупированным Крымом мешает "статус" - посол РФ

18:20 02.07.2019   Крым

Итальянские предприниматели заинтересованы в экономическом сотрудничестве с оккупированным Крымом в ряде областей, но пока все ограничивается нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях. 

Об этом в интервью ТАСС рассказал во вторник, 2 июля, посол России в Италии Сергей Разов в преддверии визита в Рим президента РФ Владимира Путина.

"Крым привлекает итальянских предпринимателей возможностями кооперации в таких областях, как производство сельскохозяйственного и винодельческого оборудования, продовольственных продуктов, кормов для животных и другой продукции. Реальный интерес к экономическому сотрудничеству с полуостровом есть, но сегодня дело ограничивается пока нерегулярными контактами и заявлениями о намерениях налаживать это сотрудничество", - сказал дипломат.

Он пояснил, что препятствием является официальная линия Евросоюза по вопросу признания статуса оккупированного Крыма, которой все страны - члены ЕС, включая Италию, обязаны придерживаться. Тем не менее представители Италии участвуют в Ялтинском международном экономическом форуме, и "интерес к нему растет".

По убеждению Разова, введенные ЕС в отношении России санкции давно утратили причинно-следственную связь с событиями в аннексированном Россией Крыму и на юго-востоке Украины и "приобрели свою дурную инерцию".

Издание сообщает, что президент России Владимир Путин 4 июля совершит официальный визит в Италию, где, как ожидается, проведет переговоры с президентом республики Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте, а также побеседует в Ватикане с Папой Римским Франциском.



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