2 июля в Судаке оккупанты задержали Сейяра Эмирова. По предварительной информации, он обвиняется в распространении запрещенных материалов в Сети.

Об этом сообщают собственные источники ATR.

«Задержан Эмиров Сейяр Абдурашидович 1993 года рождения за публикации в социальных сетях. Сейчас в «полиции», скоро повезут в «суд», — отметил источник.

Позже информацию подтвердили активисты «Крымской солидарности».