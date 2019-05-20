Облавы в Крыму: В Судаке оккупанты задержали крымского татарина
|16:00 02.07.2019
|Крым
2 июля в Судаке оккупанты задержали Сейяра Эмирова. По предварительной информации, он обвиняется в распространении запрещенных материалов в Сети.
Об этом сообщают собственные источники ATR.
«Задержан Эмиров Сейяр Абдурашидович 1993 года рождения за публикации в социальных сетях. Сейчас в «полиции», скоро повезут в «суд», — отметил источник.
Позже информацию подтвердили активисты «Крымской солидарности».
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