У Грузії пояснили зміну посла в Україні
|17:40 02.07.2019
|Грузия
У Міністерстві закордонних справ Грузії заявили, що відкликали посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе з метою призначення його на іншу посаду.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Грузия Online".
"Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося й у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважає за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті — на позиції посла з особливих доручень, і йому довірять сфера, в якій він має великий досвід діяльності", - сказали в МЗС.
"Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення ухвалили в результаті консультацій з ним", - додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що на місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури — колишній посол Григол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.
Гела Думбадзе був надзвичайним і повноважним послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.
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