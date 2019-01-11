Вранці 2 липня Мінтранс Росії видав авіакомпанії дозвіл здійснювати польоти, він діє до 7 липня.

Про це повідомили в Міністерстві транспорту Чехії, пише УНН.

“Відразу після цього Міністерство транспорту Чеської Республіки почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників. Тому польоти також будуть дозволені до 7 липня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.

Прага не прагне заблокувати перельоти між двома країнами, але повинна захищати інтереси своїх перевізників, відзначили в міністерстві. “Мінтранс Чехії шкодує про незручності і ускладнення, з якими зіткнулися пасажири і які були викликані первинним рішенням російської сторони”, — йдеться в повідомленні.

Російський Мінтранс, заявили в Чехії, в односторонньому порядку “обмежив право” Czech Airlines літати над Сибіром в рамках маршруту між Прагою і Сеулом. Чехія визнала це порушенням домовленостей і, в свою чергу, обмежила російські авіакомпанії в праві літати в країну, випливає з повідомлення.

Як повідомлялось, Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів.