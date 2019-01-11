Чехія скасувала заборону на польоти російських авіакомпаній до 7 липня
|17:20 02.07.2019
|Россия
Вранці 2 липня Мінтранс Росії видав авіакомпанії дозвіл здійснювати польоти, він діє до 7 липня.
Про це повідомили в Міністерстві транспорту Чехії, пише УНН.
“Відразу після цього Міністерство транспорту Чеської Республіки почало взаємну процедуру щодо російських авіаперевізників. Тому польоти також будуть дозволені до 7 липня 2019 року”, — йдеться в повідомленні.
Прага не прагне заблокувати перельоти між двома країнами, але повинна захищати інтереси своїх перевізників, відзначили в міністерстві. “Мінтранс Чехії шкодує про незручності і ускладнення, з якими зіткнулися пасажири і які були викликані первинним рішенням російської сторони”, — йдеться в повідомленні.
Російський Мінтранс, заявили в Чехії, в односторонньому порядку “обмежив право” Czech Airlines літати над Сибіром в рамках маршруту між Прагою і Сеулом. Чехія визнала це порушенням домовленостей і, в свою чергу, обмежила російські авіакомпанії в праві літати в країну, випливає з повідомлення.
Як повідомлялось, Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів.
Ще на цю тему:
Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів
Чехія закриває небо для російських літаків
В Росии решили продлить срок эксплуатации флотским Ан-72
В "Вертолетах России" допускают использование турецких комплектующих
Чистая прибыль "Аэрофлота" за девять месяцев снизилась на 17%
Бельгийская Brussels Airlines отказалась от российских "Суперджетов". Причина - в неисправностях самолетов
Пилот «Аэрофлота» рассказал правду о российских самолетах Superjet