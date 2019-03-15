У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Видео
|17:00 02.07.2019
|Турция
У турецькому місті Ізмір вибухнув нафтовий танкер.
Про це повідомляє Haberturk, передає УНН.
В результаті вибуху одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.
Судно знаходилось у порту нафтохімічного заводу, який належить азербайджанській державній нафтовій компанії SOCAR.
Як повідомив місцевий чиновник, вибух і пожежа стались через невстановлену причину під час заповнення рідких вуглеводнів. 15 італійських моряків, один румунський і один робітник заводу були госпіталізовані.
“В результаті негайного втручання наших пожежа була погашена, охолодження на кораблі продовжується”, — повідомив чиновник
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