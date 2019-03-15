У турецькому місті Ізмір вибухнув нафтовий танкер.

Про це повідомляє Haberturk, передає УНН.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Судно знаходилось у порту нафтохімічного заводу, який належить азербайджанській державній нафтовій компанії SOCAR.

Як повідомив місцевий чиновник, вибух і пожежа стались через невстановлену причину під час заповнення рідких вуглеводнів. 15 італійських моряків, один румунський і один робітник заводу були госпіталізовані.

“В результаті негайного втручання наших пожежа була погашена, охолодження на кораблі продовжується”, — повідомив чиновник