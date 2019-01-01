В Одесі повідомили про замінування аеропорту та дев'яти об'єктів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Так, до поліції сьогодні близько 14:00 надійшли повідомлення про замінування аеропорту та ще чотирьох будівель в Приморському та Київському районах Одеси.

Трохи згодом, о 14:15, поліція отримала повідомлення про замінування ще п’яти об’єктів в місті Одесі.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухотехнічного управління, кінологи та ДСНС.

Нагадаємо, в Україні хочуть конфісковувати майно за фейкові мінування.