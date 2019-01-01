В Одесі "замінували" низку будівель та аеропорт
|15:10 02.07.2019
|Украина
В Одесі повідомили про замінування аеропорту та дев'яти об'єктів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції в Одеській області.
Так, до поліції сьогодні близько 14:00 надійшли повідомлення про замінування аеропорту та ще чотирьох будівель в Приморському та Київському районах Одеси.
Трохи згодом, о 14:15, поліція отримала повідомлення про замінування ще п’яти об’єктів в місті Одесі.
На місцях працюють слідчо-оперативні групи, спеціалісти вибухотехнічного управління, кінологи та ДСНС.
Нагадаємо, в Україні хочуть конфісковувати майно за фейкові мінування.
Ще на цю тему:
19:48 19.11.2018
У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії
У Чорному морі врятували екіпаж буксира "Паралель", що зазнав аварії
10:54 03.07.2018
Пожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба
Пожар в лагере "Виктория": потерпевшие хотят отсудить почти 4 миллиона гривень морального ущерба
16:52 29.05.2018
Курорт на Азовском море подтопило: отрезанными от земли оказались сотни людей / Фото
Курорт на Азовском море подтопило: отрезанными от земли оказались сотни людей / Фото
14:49 29.05.2018
Лес в Херсонской области не могут потушить уже почти сутки
Лес в Херсонской области не могут потушить уже почти сутки
22:25 03.05.2018
Трагедия «Виктории»: директора детского лагеря оставили в СИЗО
Трагедия «Виктории»: директора детского лагеря оставили в СИЗО