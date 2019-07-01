Як і очікувалося Росія вдалась до перепон та провокацій в ході міжнародних навчань Sea Breeze 2019, які проводить Україна разом з 19 країнами учасниками.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Перед самим початком навчань Росія міжнародним приписом 0698/2019 перекрила район площею у 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі де мала розташуватися одна з локацій міжнародних навчань.



Визначений район на мапі:

Перекритий район у Чорному морі за приписом 0698/2019

Зроблено було це за пару діб до початку Sea Breeze 2019, через що організатори відкорегували плани проведення морських маневрів.

“Наразі маневри територіально переплановані та відбудуться за задумом штабу навчань”, – сказав Командуючий ВМС ЗС України Ігор Воронченко в промові під час урочистого відкриття навчань

Цього року у морському компоненті навчань учасники проводитимуть артилерійські стрільби, висадки оглядових груп та займуться вдосконаленням взаємодії спеціальних підрозділів. Також новацією навчань стане відпрацювання річкового елемента на річці Дунай.

У маневрах Sea Breeze 2019 візьмуть участь кораблі, авіаційна техніка та військові як країн-членів НАТО, так і їхніх союзників. Першу групи представлятимуть США, Великобританія, Канада, Італія, Туреччина, Польща, Норвегія, Болгарія, Греція, Румунія, Данія, Латвія, Естонія, до другої належать ОАЕ, Швеція, Україна, Молдова, Грузія.

Щорічні військові багатонаціональні навчання Sea Breeze проводяться з 1997 року. Організаторами виступають Україна та США.