Севастопольские спецназовцы совершили полевой выход для "отработки навыков"
|16:40 02.07.2019
|Крым
Севастопольский ОМОН «Беркут» крымского управления Росгвардии вернулся с полевого выхода.
На тактико-специальных занятиях в условиях, максимально приближённых к боевым, спецназовцы отрабатывали методику выполнения различных задач, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу Росгвардии в оккупированном Севастополе.
Совершив марш-бросок протяженностью пять км в пункт временной дислокации, бойцы 10 дней совершенствовали навыки в меткости стрельбы из различных видов оружия в дневное и ночное время, тренировались преодолевать естественные препятствия в условиях пересечённой местности, отрабатывали способы скрытного передвижения групп в боевом порядке.
По словам командира отряда подполковника полиции Максима Ковалева, личный состав выполнил учебные боевые задачи в полном объеме, а степень готовности штурмовой группы и группы прикрытия оценена на «отлично».
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