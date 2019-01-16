Севастопольские спецназовцы совершили полевой выход для "отработки навыков"

16:40 02.07.2019   Крым

Севастопольский ОМОН «Беркут» крымского управления Росгвардии вернулся с полевого выхода. 

На тактико-специальных занятиях в условиях, максимально приближённых к боевым, спецназовцы отрабатывали методику выполнения различных задач, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу Росгвардии в оккупированном Севастополе. 

Совершив марш-бросок протяженностью пять км в пункт временной дислокации, бойцы 10 дней совершенствовали навыки в меткости стрельбы из различных видов оружия в дневное и ночное время, тренировались преодолевать естественные препятствия в условиях пересечённой местности, отрабатывали способы скрытного передвижения групп в боевом порядке. 

По словам командира отряда подполковника полиции Максима Ковалева, личный состав выполнил учебные боевые задачи в полном объеме, а степень готовности штурмовой группы и группы прикрытия оценена на «отлично».

 



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