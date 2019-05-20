Севастопольская яхта села на мель под Судаком — идут спасательные работы

16:20 02.07.2019   Крым

2 июля крымские спасатели начали работы по снятию легкомоторного судна, которое вчера село на мель в районе бухты Капсель в Судаке.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

Информация о происшествии поступила спасателям в понедельник, 1 июля, в 21:20, говорится в сообщении пресс-службы.

"На расстоянии около 200 метров от берега села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн. Видимых повреждений судна нет, владелец – житель города Севастополь – от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.

Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. По состоянию на 8 часов утра 2 июля к месту направлена группа водолазов для проведения подводных обследований на предмет повреждений яхты. 

Как сообщает Крыминформ, водолазы "государственного казенного учреждения" «Крым-Спас» обследовали дно яхты, которая минувшим вечером села на мель у берегов Судака. В корпусе судна обнаружена небольшая пробоина.

«Спасатели обнаружили, что на дне яхты имеется небольшая пробоина. Судно находится на каменной гряде в 150 метрах от береговой линии. Наши сотрудники провели подводное обследование дна возле места нахождения яхты для определения оптимального направления для снятия судна с мели», – цитирует пресс-служба главу крымского МЧС Сергея Шахова.

Он отметил, что дальнейшая помощь водолазов не требуется. Работы по снятию с мели проведут сотрудники ГИМС.

 



Ще на цю тему:

17:40 25.06.2019
В оккупированном Крыму количество несчастных случаев со смертельным исходом выросло в полтора раза
12:30 10.06.2019
На оккупированный Крым напала мароккская саранча
08:59 06.06.2019
В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую авиабомбу
12:31 15.05.2019
Смертность на пожарах в оккупированном Крыму с начала года выросла на 86%
20:31 13.05.2019
Екс-командувач ЧФ РФ чотири рази помилково привітав моряків / Видео
16:01 08.05.2019
Водолазы подняли со дна Черного моря фрагменты советского истребителя времен Второй мировой войны
11:41 21.02.2019
На Керченском мосту сотрудникам МЧС пришлось доставать из машины пострадавшую в ДТП
14:41 20.02.2019
"Ликвидация" с помощью пожара: в Симферополе горит завод пластмасс
11:40 14.01.2019
У берегов оккупированного Крыма произошло землетрясение
15:01 26.12.2018
В порту оккупированного Севастополя сел на мель промысловый бот «Топаз»
11:59 25.12.2018
В порту Керчь затонул буксир «РБТ-18», пострадавших нет
14:05 17.10.2018
В Керчи заговорили о теракте в политехническом колледже / Фото, видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
13:20 02.07.2019
У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:20 02.07.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод
17:40 02.07.2019
У Грузії пояснили зміну посла в Україні
11:58 02.07.2019
Думбадзе призначать послом з особливих доручень МЗС Грузії
09:42 02.07.2019
Грузия решила поменять посла в Украине
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:50 02.07.2019
Глава ЦВК Молдови подала у відставку
18:45 01.07.2019
У Молдові розглядають можливість призначення Генпрокурором іноземця
15:30 01.07.2019
Прем'єрка Молдови підтримала ідею надання Придністров'ю автономії
14:15 29.06.2019
США не давали гарантій безпеки екслідеру Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 02.07.2019
ЮВО: Артиллеристы уничтожили условного противника с помощью комплекса «Стрелец»
20:40 02.07.2019
ЮВО: Более 20 кораблей Каспийской флотилии отработали отражение ударов с воздуха
20:20 02.07.2019
В России предлагают снять для силовиков запрет на закупку импортных товаров
18:00 02.07.2019
ЮВО: На Кубани саперы учатся устанавливать и обезвреживать минные поля
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 02.07.2019
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Видео
14:35 02.07.2019
Воронченко: Учения «Си Бриз-2019» - еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
11:15 29.06.2019
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 02.07.2019
ЮВО: В оккупированном Крыму началась проверка боеготовности
20:00 02.07.2019
Затриманого у Судаку кримського татарина оштрафували за репост у соцмережі
19:40 02.07.2019
На Черноморском флоте учились оказывать помощь гражданскому судну
19:00 02.07.2019
З липня 2018 по червень 2019 термінал у Маріуполі перевантажив понад 440 тисяч тонн агропродукції
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд