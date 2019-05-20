2 июля крымские спасатели начали работы по снятию легкомоторного судна, которое вчера село на мель в районе бухты Капсель в Судаке.

Об этом сообщают Примечания со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

Информация о происшествии поступила спасателям в понедельник, 1 июля, в 21:20, говорится в сообщении пресс-службы.

"На расстоянии около 200 метров от берега села на мель парусно-моторная яхта "Романтика" водоизмещением шесть тонн. Видимых повреждений судна нет, владелец – житель города Севастополь – от эвакуации отказался, в медицинской помощи не нуждается", — говорится в сообщении.

Сегодня утром начаты работы по снятию судна с мели. По состоянию на 8 часов утра 2 июля к месту направлена группа водолазов для проведения подводных обследований на предмет повреждений яхты.

Как сообщает Крыминформ, водолазы "государственного казенного учреждения" «Крым-Спас» обследовали дно яхты, которая минувшим вечером села на мель у берегов Судака. В корпусе судна обнаружена небольшая пробоина.

«Спасатели обнаружили, что на дне яхты имеется небольшая пробоина. Судно находится на каменной гряде в 150 метрах от береговой линии. Наши сотрудники провели подводное обследование дна возле места нахождения яхты для определения оптимального направления для снятия судна с мели», – цитирует пресс-служба главу крымского МЧС Сергея Шахова.

Он отметил, что дальнейшая помощь водолазов не требуется. Работы по снятию с мели проведут сотрудники ГИМС.