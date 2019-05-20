Пять самолетов Су-30СМ и семь вертолетов корабельного базирования авиаполков морской авиации Черноморского флота страны-агрессора совершили перелет из оккупированного Крыма в Санкт-Петербург.

Об сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Экипажи морской авиации ЧФ примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в городе Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Среди вертолетов, которые отправились в Санкт-Петербург, есть МИ-8, Ка-27м, Ка-31р. После того, как экипажи примут участие в параде, они вернутся на аэродромы базирования в Крым и продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации ЧФ оккупантов.