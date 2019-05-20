Авиация ЧФ отправилась в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде
|15:40 02.07.2019
|Крым
Пять самолетов Су-30СМ и семь вертолетов корабельного базирования авиаполков морской авиации Черноморского флота страны-агрессора совершили перелет из оккупированного Крыма в Санкт-Петербург.
Об сообщил Крыминформ со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Экипажи морской авиации ЧФ примут участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота, который состоится в городе Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.
Среди вертолетов, которые отправились в Санкт-Петербург, есть МИ-8, Ка-27м, Ка-31р. После того, как экипажи примут участие в параде, они вернутся на аэродромы базирования в Крым и продолжат выполнять задачи боевой подготовки в соответствии с планом деятельности морской авиации ЧФ оккупантов.
Ще на цю тему:
19:45 10.06.2019
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
Санкции: Из-за прекращения поставок композитов из США проект российского среднемагистрального самолета немножко пострадал
15:15 10.06.2019
Российская авиация "отслеживает" воздушную обстановку над Черным морем из-за учений НАТО
Российская авиация "отслеживает" воздушную обстановку над Черным морем из-за учений НАТО
13:01 05.06.2019
Виробництво вертольотів в Росії досягло нового дна: фото і подробиці
Виробництво вертольотів в Росії досягло нового дна: фото і подробиці
19:15 27.05.2019
Американский F-22 прорвался через защиту Су-35 / Фото, видео
Американский F-22 прорвался через защиту Су-35 / Фото, видео
12:01 22.04.2019
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
Первый замминистра обороны РФ проинспектировал объекты аэродрома морской авиации в ЮВО
10:21 15.03.2019
Два российских дальних бомбардировщика выполнили многочасовой полет над Черным морем
Два российских дальних бомбардировщика выполнили многочасовой полет над Черным морем
13:41 18.01.2019
В России столкнулись истребители Су-34
В России столкнулись истребители Су-34
10:32 09.01.2019
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран
США заблокировали продажу 40 российских самолетов в Иран
09:38 16.10.2018
Около 30 вертолетов перебазированы на запасные аэродромы на юге РФ
Около 30 вертолетов перебазированы на запасные аэродромы на юге РФ
09:35 18.09.2018
Российский самолет в Сирии сбили вооруженные силы Ассада
Российский самолет в Сирии сбили вооруженные силы Ассада