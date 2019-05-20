Специалисты инженерно-саперной воинской части Южного военного округа, дислоцированной в Краснодарском крае, привлечены к тактико-специальному учению на полигоне Молькино по установке и обезвреживанию минного поля.

Военные инженеры отрабатывают новейшие способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирования различных участков местности, учатся обнаруживать установленные противотанковые и противодесантные мины с использованием специального миноискателя, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащих разделили на две группы, задача первой – заминировать участок местности, а вторая должна обнаружить установленные мины и обезвредить их. Затем группы меняются выполнением задач.

Также сапёры отрабатывают задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях для прохождения личного состава и техники.

При разминировании местности и ведении инженерной разведки саперы применяют общевойсковой комплект разминирования ОВР-2 и переносной индукционный миноискатель ИМП-2, недавно поступивший на вооружение.