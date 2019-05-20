На российской военной базе в непризнанной Абхазии проходит апробацию внештатный взвод инструкторов по боевой подготовке.

Подразделение сформировано с целью повышения качества обучения военнослужащих и роста их боевой выучки, передачи опыта индивидуального мастерства участников конкурсов Армейских международных игр и полевой выучки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Штат взвода инструкторов состоит из около 20 военнослужащих, в их числе специалисты по тактической и огневой подготовкам, стрелковому оружию и гранатометам, инструкторы по вождению гусеничной и колесной техники (танков, бронетранспортеров и грузовых автомобилей).

Экспериментальное подразделение состоит из наиболее подготовленных младших командиров, имеющих квалификацию не ниже 1-го класса. Также для зачисления военнослужащих в подразделение рассматривались: выслуга лет, физическая подготовка, методические способности и нервно-психологическая устойчивость.

В ходе своей деятельности инструкторы-сержанты оказывают квалифицированную помощь офицерам при проведении занятий по боевой подготовке.