На учебно-тренировочных комплексах Южного военного округа, дислоцированных на Северном Кавказе, в соединениях и воинских частях 49-й армии приступили к слаживанию отделений, расчетов и экипажей боевых машин со стрельбой из штатного вооружения и техники.

В ходе стрельб военнослужащие отработают ведение общевойскового боя в составе отделений. Личный состав освоит тактику действий в обороне, наступлении и на марше, в частности при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, мотострелки поразят из вооружения модернизированных многоцелевых тягачей легкобронированных (МТ-ЛБМ), автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами. Командиры отделений будут совершенствовать управление подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин – приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

До 40% стрельб будет проводиться ночью. Для ведения прицельного огня в темное время суток применяются ночные и коллиматорные прицелы, а также осветительные ракеты. Всего в рамках подготовки отделений, расчетов и экипажей военнослужащие соединения выполнят более 100 боевых стрельб.

В боевом слаживании отделений принимают участие около 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе САУ «Мста-С» и «Гвоздика», танки Т-72Б3, зенитные установки ЗУ-23-2, БТР-82А, минометы «Сани».