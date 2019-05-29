Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко во время церемонии открытия международных учений в Одессе, отметил, что «Си Бриз - 2019» - это совместный ответ идеологам и архитекторам гибридной войны России против Украины и других стран Черноморского региона.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на АрмияInform.

Во время выступления Воронченко прокомментировал действия государства-агрессора, которое накануне международных учений закрыло определенные районы Черного моря. «Эти действия со стороны Российской Федерации нельзя назвать иначе, как смешными и детскими. Мы были готовы к подобным «выходкам», поэтому провели перепланировку и будем действовать в других районах, чтобы совершенствовать навыки по совместимости и совместного выполнения задач на море, суше и в воздухе со странами-партнерами. Я уверен, что наши совместные усилия позволяют сделать еще один шаг к безопасности в Черноморском регионе», - подчеркнул адмирал Игорь Воронченко.

Он также акцентировал внимание участников учений на невыполнении Россией решения Международного трибунала: 24 моряка и 3 корабля ВМСУ до сих пор находятся в плену.

Руководителем учений от украинской стороны выступает первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-Алексей Неижпапа, от США - командир тактического соединения «65» 6-го флота ВМС США капитан 1 ранга Мэтью Лиман.

Руководитель учений от США сообщил, что впервые за всю историю учений в них будет участвовать американский катамаран - быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

В этом году в учениях принимают участие корабли и подразделения Украины, США, Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Италии, Латвии, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Франции, Турции и Швеции - всего 19 стран.

Общая численность личного состава - более три тысячи военнослужащих. Задействованы 28 военных кораблей и судов обеспечения и 27 летательных аппаратов.

Маневры запланированы в северо-западной части Черного моря, в портах, аэропортах и ​​на полигонах Одесской и Николаевской областей.

В ходе учений будут отработаны действия многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, морское и воздушное десантирование, штурм, а затем удержание морского побережья, оказание медицинской помощи раненым, контроль блокпостов, действия артиллерии при осуществлении противодесантной обороны, преодоление водного препятствия с привлечением инженерных подразделений, специальные действия по обеспечению безопасности на приморском направлении, воздушное прикрытие высадки десанта. Во время береговой компоненты учений будет отработано взаимодействие многонациональной тактической группы, проведена операция «в кризисном регионе» с участием морских пехотинцев и спецподразделений стран-участниц.