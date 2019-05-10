Загальний дохід, сформований ринком послуг у морських портах України, у 2018 році становив не менше ніж 1,7 мільярда доларів, або 2% ВВП.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів з посиланням на Держстат, пише Економична правда.

"Такого показника досягнуто завдяки діяльності близько 1300 суб'єктів господарювання з чисельністю персоналу понад 47 тисяч працівників", - заявили в АМПУ.

За даними Держстату, у морських портах обробляється понад 37% (38 млрд доларів у 2018 році) загального обсягу міжнародної торгівлі України з різними країнами світу, зокрема більше ніж 57% вітчизняного експорту.

"Основна номенклатура зовнішньої торгівлі - експорт продукції агропромислового та гірничо-металургійного комплексів та імпорт таких ресурсів, як вугілля, залізорудна сировина і контейнерні вантажі", - йдеться у повідомленні.

Сумарно експорт товарів і послуг з України за 2018 рік зріс на 8,9% - до 57 млрд доларів, водночас імпорт збільшився на 15,3%, до 63 млрд доларів.