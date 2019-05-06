Мінтранс РФ відреагував на рішення Чехії щодо заборони польотів
|13:45 02.07.2019
|Россия
Дії чеської авіавлади порушують угоду про повітряне сполучення між Росією і Чехією.
Про це йдеться в релізі Мінтрансу РФ, пише УНН.
“Ці дії (обмеження авіасполучення) чеської авіавлади порушують угоду про повітряне сполучення між нашими країнами. Триває переговорний процес між російською та чеською авіавладою. В Мітрансі очікують, що питання буде вирішене в найкоротші терміни”, — йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.
Раніше “Аерофлот” повідомив про скорочення, згідно з рішенням чеської авіавлади, кількості рейсів з Москви до Праги з шести до двох на день. Лоукостер “Перемога” з четверга закриває польоти з Москви в Карлові Вари, а “Уральські авіалінії” — з Єкатеринбурга в Прагу.
Нагадуємо, Чехія заборонила здійснювати “Аерофлоту” рейси Москва-Прага.
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