У Греції в середу зупиняться всі пороми через страйк працівників тлі трудового спору з операторами пасажирських перевезень.

Про це повідомляє "Европейськая Правда" із посиланням на Еkathimerini.

Страйк триватиме протягом 24 годин і через нього всі острови залишаться без зв'язку з материком. Страйк також вплине на поромне сполучення між Грецією та Італією.

Причиною страйку є трудовий спір між працівниками портів та роботодавцями через нову колективну трудову угоду.

Профспілки виступають проти пропозиції щодо зарплат, а також правил, що регулюють розмір і склад екіпажів.