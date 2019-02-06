У Греції через страйк на добу зупиняться всі пороми
|13:20 02.07.2019
|Греция
У Греції в середу зупиняться всі пороми через страйк працівників тлі трудового спору з операторами пасажирських перевезень.
Про це повідомляє "Европейськая Правда" із посиланням на Еkathimerini.
Страйк триватиме протягом 24 годин і через нього всі острови залишаться без зв'язку з материком. Страйк також вплине на поромне сполучення між Грецією та Італією.
Причиною страйку є трудовий спір між працівниками портів та роботодавцями через нову колективну трудову угоду.
Профспілки виступають проти пропозиції щодо зарплат, а також правил, що регулюють розмір і склад екіпажів.
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