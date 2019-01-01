У міністерстві закордонних справ Грузії прокоментувала відкликання посла Грузії в Україні Гели Думбадзе. Там пояснили, що це зроблено з метою призначення його на іншу посаду.

Про це повідомляє «Грузія –Online», передає Главком.



«Як відомо, призначення і звільнення послів відбувається за принципом ротації. Так сталося і у випадку з Гелою Думбадзе. Міністерство вважало за потрібне використовувати його ресурс в центральному апараті - на позиції посла з особливих доручень, і йому буде довірена сфера, в якій вони мають великий досвід діяльності.



Про це відомо і пану Думбадзе, і це рішення було прийнято в результаті консультацій з ним», - заявляють в міністерстві закордонних справ Грузії.



Як повідомлялося раніше, МЗС Грузії відкликало Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе. Повідомлення про це, за розпорядженням президента, посол отримав вчора вранці.



Гела Думбадзе був Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні з 15 червня 2017 року.