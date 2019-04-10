Росія вдруге скликає Радбез ООН через український мовний закон

11:06 02.07.2019   Россия

Російська делегація повторно ініціювала проведення зустрічі в Раді безпеки ООН для обговорення українського мовного закону.

Про це повідомив у Facebook прессекретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Главком.

Засідання попередньо заплановано на 16 липня.

«Делегація РФ повторно звернулася щодо обговорення українського мовного закону до Радбезу ООН. Сьогодні під час узгодження програми роботи на поточний місяць таке засідання попередньо заплановано на 16 липня», - написав Ніколенко.

Він також нагадав, що 20 травня російська сторона вже намагалася скликати засідання із цього питання в день інавгурації президента України, а тепер формальним приводом стало набуття законом чинності.

«Українська делегація в ООН неодноразово заявляла, що мовний закон є внутрішнім питанням нашої держави. Рада Безпеки до нього не має відношення», - підкреслив дипломат.

За словами Ніколенка, Україна разом із партнерами використовує засідання, щоб порушити нагальні проблемні питання російсько-українського конфлікту, насамперед звільнення українських моряків і політичних в'язнів, обстріли на Донбасі, а також відповідальність Росії за катастрофу літака МН17.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій заявив, що народ України не дозволить скасувати закони про декомунізацію, про статус української мови як державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і радіоефірі.

 



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