Чехія анулювала дозволи на частину рейсів російської авіакомпанії "Аерофлот" з Москви до Праги на вівторок, 2 липня.

Про це заявив журналістам представник компанії, інформує "Інтерфакс", передає Укрінформ.

"Незважаючи на те, що "Аерофлот" має всі технічні можливості для забезпечення рейсів, чеська авіаційна влада прийняла рішення анулювати дозвіл на виконання рейсів", - йдеться у повідомленні на сайті авіакомпанії.

Причину такого рішення чеської влади в "Аерофлоті" не уточнили.

Були анульовані раніше видані дозволи на виконання рейсів SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 і SU2018/2019 за 2 липня. У російській авіакомпанії додали, що рейси SU2012/2013 і SU2024/2025 будуть виконані. З них до Праги доправлять пасажирів скасованих рейсів. Також їх передаватимуть іншим авіаперевізникам.

Пасажирам із бронюванням на рейси 2 липня пропонують повернути гроші за квиток або змінити маршрут на альтернативний пункт в Європі без зборів.

Крім того, представник авіакомпанії "Победа" повідомив журналістам, що компанія у вівторок скасовує рейси Москва - Карлові Вари.

Коментарями інших перевізників, що виконують рейси у Чехію, а також Мінтрансу і Росавіації "Інтерфакс" наразі не має.

Водночас, як повідомляє "Ехо Москви", «Уральські авіалінії» попередили, що не буде рейсів в чеську столицю з Москви і Єкатеринбурга. Про причини такого кроку чеської влади наразі теж не відомо.