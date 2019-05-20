Туристический Крым, будучи в оккупации Российской Федерацией, прямо в середине сезона отпусков находится в плачевном состоянии – мусор с улиц не убирается, пляжи огораживаются от людей, да и самих туристов как минимум вполовину меньше от того количества, которые ездили на полуостров отдыхать до оккупации.

Фоторепортаж из самых знаменитых курортных мест Крыма опубликовала у себя в Twitter блогер Roksolana Today & Крым, передает Апостроф.

Побывав в Керчи, блогер отметила большие проблемы с уборкой мусора коммунальщиками.

"Керчь, мусор (неделями)+жара=русский дух!" – отметила она.

Относительно Ялты она рассказала о неудачной реконструкции местного пляжа и ограждении традиционных мест отдыха туристов.

"Да, это заново открытый "Приморский Пляж": залапанные грязными руками стеклянные заграждения, грязная галька и морская вода цвета дождевой лужи... Ялта… И экоотель "Сон в летнюю ночь", элитный… Проход к ливадийским пляжам, прозрачный забор 1 км... Страна-концлагерь захватила Крым, как можно не видеть, что за жуть - Россия?", - пишет блогер.

Также она рассказала о низкой культуре отдыха российских туристов в Севастополе. Там группа лиц устроила попойку прямо на памятнике.

"Севастополь, парк Победы над охриниардом денег дорогих россиян! В ста метрах от памятника Георгию Победоносцу, все выглядит вот так!.. Апофеоз скреп России. Мало того, что бухают на памятнике (там бутылка коньяка), так ещё и с детьми", - добавила она.

В Коктебеле блогер практически не заметила туристов, и сделала вывод, что в оккупированном Крыму провален очередной туристический сезон.

"Фото сделаны в субботу, между 21.00 и 22.00, нет ни народа, ни выручки. Полный провал сезона. Коктебель, скрепушки вам", - заявила она.