Так называемые власти Крыма продолжают озвучивать прогнозы процветания полуострова и массового приезда туристов. Если раньше говорили о потолке в 7 млн, тот теперь уже нацелились на 10-ку.

Как традиционно сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, «в ближайшей перспективе Республика Крым планирует принимать до 10 млн туристов ежегодно», пишет Новости Крыма.

«Наша задача развитие санаторно-курортного комплекса, он нам даст возможность подойти к цифре 8-10 млн туристов в год», — сообщил Алексей Черняк.

По предварительным подсчетам местных властей, в этом году туристический поток составит около 7 млн человек.