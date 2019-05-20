В оккупированном Крыму решили, что будут принимать по 10 млн туристов в год
|08:21 02.07.2019
|Крым
Так называемые власти Крыма продолжают озвучивать прогнозы процветания полуострова и массового приезда туристов. Если раньше говорили о потолке в 7 млн, тот теперь уже нацелились на 10-ку.
Как традиционно сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, «в ближайшей перспективе Республика Крым планирует принимать до 10 млн туристов ежегодно», пишет Новости Крыма.
«Наша задача развитие санаторно-курортного комплекса, он нам даст возможность подойти к цифре 8-10 млн туристов в год», — сообщил Алексей Черняк.
По предварительным подсчетам местных властей, в этом году туристический поток составит около 7 млн человек.
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