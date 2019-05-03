АО "Укргазвидобування" в июне открыло два новых месторождения - газоконденсатное в Полтавской и нефтяное - в Харьковской областях.

Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.

"Завершили жаркий июнь открытием двух новых месторождений! Газоконденсатное месторождение в Полтавской области, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 млн м куб. природного газа. Нефтяное месторождение в Харьковской области, по предварительным оценкам ресурсами нефти составляют 130 тыс. т" , - говорится в сообщении.

В УГВ отметили, что компания продолжает активные геологоразведочные работы на полученных участках. Впереди получение разрешительных документов и начало работ на 13 новых участках, которые компания приобрела во время трех раундов электронных аукционов.