В Украине открыли новые месторождения нефти и газа
|09:22 02.07.2019
|Украина
АО "Укргазвидобування" в июне открыло два новых месторождения - газоконденсатное в Полтавской и нефтяное - в Харьковской областях.
Об этом сообщает Укргаздобыча в Facebook.
"Завершили жаркий июнь открытием двух новых месторождений! Газоконденсатное месторождение в Полтавской области, ресурсная база которого по предварительным оценкам составляет более 2,7 млн м куб. природного газа. Нефтяное месторождение в Харьковской области, по предварительным оценкам ресурсами нефти составляют 130 тыс. т" , - говорится в сообщении.
В УГВ отметили, что компания продолжает активные геологоразведочные работы на полученных участках. Впереди получение разрешительных документов и начало работ на 13 новых участках, которые компания приобрела во время трех раундов электронных аукционов.
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