ОБСЕ зафиксировала на Донбассе современную российскую станцию помех
|07:56 02.07.2019
|Украина
Патруль ОБСЕ обнаружил 30 июня автоматизированную станцию помех Р-378А в оккупированной Кадиевке (кол. Стаханов, 50 км на запад от Луганска).
Об этом сообщается в опубликованном в понедельник отчете СММ ОБСЕ, передает Укринформ.
"30 июня патруль СММ видел 1 автоматизированную станцию радиопомех (Р-378А) в н. п. Кадиевка (кол. Стаханов; 50 км на запад от Луганска)", - говорится в отчете.
Как сообщал Укринформ, ранее миссия ОБСЕ неоднократно сообщала о выявлении различных типов современных российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы, в частности Р330 "Житель", "Леер-3" РБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина", "Торн", "Тирада-2", "Репеллент-1".
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