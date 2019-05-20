ЮВО: Военный комиссариат впервые направил на военную службу призывника-юнармейца

19:15 01.07.2019   Россия

Впервые военный комиссариат Южного военного округа в Сочи направил для прохождения военной службы в Вооруженных силах России призывника-юнармейца.

Призывник с раннего возраста состоял в отряде Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и активно принимал участие во всех мероприятиях коллектива, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего в рамках текущего весеннего призыва в очередной отправленной в войска команде призывников было 70 юношей.

"Торжественные проводы ребят состоялись на сборном пункте военкомата. Молодых солдат с началом службы пришли поздравить около 100 человек: близкие родственники, друзья и девушки. С напутственными словами выступили представители городской администрации, общественных ветеранских организаций, казачества и юнармейцы города", пишет пресс-служба.

Молодое пополнение прибывает к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом.

Призывники пополнят ряды военнослужащих различных родов и видов войск, в том числе Сухопутных, Воздушно-десантных и Ракетных войск стратегического назначения.

Всего в ходе весеннего призыва сочинский военный комиссариат направит на военную службу около 500 новобранцев, в их числе 8 казаков и 2 представителя Юнармии. Все торжественные мероприятия по отправке молодого пополнения пройдут до 15 июля.



Ще на цю тему:

19:10 18.06.2019
Россия выработает новую теорию ведения войн - министр обороны
20:45 29.05.2019
В Росии закрывают завод монополиста по производству микроэлектронных устройств для оборонки
12:01 15.05.2019
У Росії виникли великі проблеми, які сильно вдарять по армії
20:15 14.05.2019
В ЮВО сформировано 15 отрядов "для ликвидации возможных ЧС"
12:01 17.04.2019
Водолазы обследуют дно акватории в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале
11:41 15.03.2019
В России решили возродить военно-политическую академию
17:21 12.03.2019
Гітлер’югенд по-російськи: Загонами "Юнармії" збираються заполонити всю РФ
17:01 11.03.2019
Оккупанты усилили десантно-штурмовую дивизию в Новороссийске танковым батальоном
15:04 15.01.2019
На оснащение российской армии в 2019 году направят более 1,44 трлн рублей
16:56 04.12.2018
Южный военный округ России усилит полк морской пехоты
19:29 19.11.2018
Наемники российских ЧВК обратились в международный суд – против организаторов частных военных компаний
15:33 08.11.2018
Для повышения боеспособности в российскую армию вернули замполитов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:30 01.07.2019
Россия заявила о готовности продать Азербайджану истребители Су-34 и Су-35
13:49 14.06.2019
Проект Бакпорта еще больше повысит престиж Азербайджана
21:00 12.06.2019
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план сотрудничества на 2019 год
14:09 12.06.2019
Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2019 год
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Всі новини країни
Болгария Болгария
17:40 26.06.2019
Страна ЕС собирается чинить военную технику в России
09:20 24.06.2019
ЄС підтримав створення газового хабу в Болгарії
20:30 18.06.2019
У Болгарії під час навчань загинув десантник з Канади, ще троє травмовані
07:56 07.06.2019
Нідерланди проти вступу Болгарії до Шенгену через підозри у торгівлі людьми - ЗМІ
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 25.06.2019
Греческие вооруженные силы находятся в повышенной боевой готовности из-за действий Турции
13:59 19.06.2019
Премьер Греции обещает не допустить турецких буровых работ в экономической зоне страны
11:28 18.06.2019
Кипр и Греция требуют санкций ЕС против Турции
16:00 17.06.2019
Компартия Греции требует закрыть военные базы США и НАТО в стране
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:15 01.07.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в непризнанной Осетии уничтожили командные пункты условного противника
11:40 01.07.2019
Военнослужащие стран и партнеров НАТО проходят курс горной подготовки в Грузии
10:55 01.07.2019
У Грузії на курорті Бахмаро випав сніг
21:00 27.06.2019
Нацбанк Грузии отказался поддерживать курс лари после рекордного падения, вспомнил пример Украины
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 01.07.2019
У Молдові розглядають можливість призначення Генпрокурором іноземця
15:30 01.07.2019
Прем'єрка Молдови підтримала ідею надання Придністров'ю автономії
14:15 29.06.2019
США не давали гарантій безпеки екслідеру Молдови
18:52 27.06.2019
Додон заявил о возобновлении сотрудничества между парламентами РФ и Молдовы
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 01.07.2019
ЮВО: Экипажи «Аллигаторов» и «Ночных охотников» уничтожили цели на дальних расстояниях
19:15 01.07.2019
ЮВО: Военный комиссариат впервые направил на военную службу призывника-юнармейца
19:00 01.07.2019
Ще одна країна Європи може призупинити членство в ПАРЄ через повернення Росії
18:30 01.07.2019
В Новороссийске ловили подводных диверсантов условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:18 27.06.2019
Документальний фільм "Заповідник Асканія" отримав приз на кінофестивалі в Румунії
16:49 20.06.2019
По рекам Румынии в 2018 году перевезли почти 30 млн тонн грузов
20:40 19.06.2019
Парламент Румынии не смог отправить в отставку кабмин социал-демократов
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
12:40 01.07.2019
Туреччина очікує прибуття перших систем С-400 протягом 10 днів
11:15 29.06.2019
Туреччина завдала удару по силах Асада та попередила Росію
09:52 26.06.2019
США: Туреччина втратить винищувач F-35, якщо придбає у Росії систему ППО
12:40 24.06.2019
Кандидат партії Ердогана програв повторні вибори мера Стамбула
Всі новини країни
Украина Украина
20:30 01.07.2019
Теплоход "Князь Владимир" привезет в оккупированный Крым туристов из Китая
20:00 01.07.2019
В СИЗО Симферополя оккупанты ввели карантин из-за кори
18:15 01.07.2019
Новости курорта: В Севастополе увеличат число патрулей на улицах в связи с обилием пьяных граждан
18:00 01.07.2019
Новітній корабель ВМС США до Одеського порту завела P&O Maritime
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд