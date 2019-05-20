ЮВО: Военный комиссариат впервые направил на военную службу призывника-юнармейца
|19:15 01.07.2019
|Россия
Впервые военный комиссариат Южного военного округа в Сочи направил для прохождения военной службы в Вооруженных силах России призывника-юнармейца.
Призывник с раннего возраста состоял в отряде Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и активно принимал участие во всех мероприятиях коллектива, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Всего в рамках текущего весеннего призыва в очередной отправленной в войска команде призывников было 70 юношей.
"Торжественные проводы ребят состоялись на сборном пункте военкомата. Молодых солдат с началом службы пришли поздравить около 100 человек: близкие родственники, друзья и девушки. С напутственными словами выступили представители городской администрации, общественных ветеранских организаций, казачества и юнармейцы города", пишет пресс-служба.
Молодое пополнение прибывает к местам службы в составе призывных команд железнодорожным и воздушным транспортом.
Призывники пополнят ряды военнослужащих различных родов и видов войск, в том числе Сухопутных, Воздушно-десантных и Ракетных войск стратегического назначения.
Всего в ходе весеннего призыва сочинский военный комиссариат направит на военную службу около 500 новобранцев, в их числе 8 казаков и 2 представителя Юнармии. Все торжественные мероприятия по отправке молодого пополнения пройдут до 15 июля.
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