Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду запропонувала депутатам вирішити, чи може іноземний громадянин стати Генеральним прокурором.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker, про це вона повідомила 1 липня на засіданні уряду, коли міністри розглядали поправки до закону "Про прокуратуру".

Поправками пропонується збільшити кількість членів Вищої ради прокурорів з 12 до 19. Крім того, пропонується, щоб рада прокурорів призначила виконувача обов'язків генпрокурора, поки нового главу прокуратури не оберуть офіційно.

Санду запропонувала, щоб разом з поправками парламент розглянув питання, чи може іноземець обійняти посаду Генпрокурора.

"Проблема велика. Все, що ми раніше говорили про корупційні схеми, про те, що їх можна було здійснити часто завдяки тому, що Генпрокуратура не працювала. Те, що люди, замішані в цих схемах, вільні, те, що за ці роки вкрали мільярди, а країну розорили — у цьому багато в чому вина Генпрокуратури.

Вибачте, у мене більше немає терпіння, у громадян більше немає терпіння чекати, поки рада прокурорів візьметься за роботу", - заявила прем'єр-міністр.

Проти пропозиції Санду висловився віцепрем'єр з реінтеграції Василь Шова, який представляє соціалістів. Проте більшість членів кабміну підтримали пропозицію прем'єрки.