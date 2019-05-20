В РФ заявили, что Украина может изменить свой ответ о моряках
|17:30 01.07.2019
|Крым
Украинские власти, несмотря на первоначальный негативный ответ, могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками.
Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает пропагандистский ресурс РИА Новости, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.
"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - сказал он.
26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения, как пояснили в украинском ведомстве, – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".
Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД не уведомил его об этой ноте и отчитал за это главу ведомства Павла Климкина. Сегодня президент направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности.
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