Украинские власти, несмотря на первоначальный негативный ответ, могут изменить решение насчет "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает пропагандистский ресурс РИА Новости, сообщает ЛiгаБiзнесIнформ.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - сказал он.

26 июня в Министерстве иностранных дел Украины получили ноту от МИД РФ. Суть предложения, как пояснили в украинском ведомстве, – предоставление Украиной письменных гарантий участия в продолжении уголовного преследования моряков "в соответствии с российским законодательством".

Президент Владимир Зеленский заявил, что МИД не уведомил его об этой ноте и отчитал за это главу ведомства Павла Климкина. Сегодня президент направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, которым просит привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности.