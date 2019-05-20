Новости курорта: В Севастополе увеличат число патрулей на улицах в связи с обилием пьяных граждан

18:15 01.07.2019   Крым

Оккупационные власти Севастополя увеличат число патрулей на улицах в связи с большим количеством пьяных граждан в курортный сезон.

 Об этом сообщил "губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников, передает Крыминформ.

«Пребывает большое количество туристов, жители справедливо отмечают, что участились случаи правонарушений – мелкие кражи, появление нетрезвых граждан в общественных местах. И они ожидают увеличения количества и пеших патрулей полиции, и активной работы городских служб, чтобы безопасность жителей города была обеспечена», – сообщил Овсянников.

Он поручил увеличить количество казачьих патрулей и оперативно передавать сообщения о нарушениях, публикуемые в соцсетях. «На прошлой неделе у меня была встреча с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Обсуждали, в том числе, и вопрос медицинских вытрезвителей, готовится правовое регулирование данного вопроса. Но пока контрольными и надзорными методами мы должны обеспечить правопорядок», – отметил он.

Сообщается, что замначальника полиции "управления МВД" оккупированного Севастополя Андрей Кузнецов заявил, что руководство МВД России приняло решение о выделении в распоряжение городу 60 сотрудников полиции из других регионов страны.



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