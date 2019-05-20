Глава так званої “Республіки Крим” Сергій Аксьонов у своєму Facebook заявив, що Київ повинен відповісти за “розграбування півострова” і “порушення прав кримчан”.

Він повідомив, що результати роботи республіканської влади за оцінкою “збитку від перебування Криму в складі України” будуть представлені всьому світу, пише УНН.

“Київ повинен відповісти за анексію, за розграбування півострова, за порушення прав кримчан, за блокади і тероризм. Значна частина коштів в рамках федеральних і регіональних програм досі витрачається на подолання розрухи, що дісталася нам у спадок від України. Уряд республіки стикається з цими наслідками постійно”, — заявив глава Республіки Крим Сергій Аксьонов в соцмережі Facebook.

Аксьонов зазначив, що роботи по визначенню “заподіяної Криму шкоди” будуть представлені світовій громадськості. “І, звичайно, це допоможе громадянам західних країн зрозуміти мотиви, якими керувалися кримчани, голосуючи за возз’єднання з Росією, а значить, буде сприяти міжнародному визнанню результатів березневого референдуму 2014 року”, — зазначив політик.

Нагадуємо, восени Аксьонов заявив, що в Херсоні підробляють кримські документи на нерухомість.