Крымские отели начинают штрафовать за отсутствие «звездности»
|17:45 01.07.2019
|Крым
Гостиницы с номерным фондом свыше 50 с сегодняшнего дня не могут работать, если у них отсутствует сертификат о прохождении обязательной классификации.
С 1 июля за отсутствие сертификата о "звездности" предусмотрена административная ответственность, передают Примечания со ссылкой на российские СМИ.
Введение обязательной классификации гостиниц должно повысить качество предоставляемых услуг и привлекательность отелей для туристов, считают авторы инициативы. Это в свою очередь будет способствовать росту турпотока, как внутреннего, так и "из-за рубежа".
В зависимости от уровня предоставляемых услуг отели классифицируются по шести категориям: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд". Обязательная классификация гостиниц стартовала 1 января 2019 года, однако все это время действовал переходный период, когда штрафы не взимались. Теперь за предоставление гостиничных услуг без сертификата для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 7 тыс. до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
При этом от прохождения классификации освобождены средства размещения, основная деятельность которых - организация отдыха и оздоровления детей, а также медицинские организации, организации социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации, централизованные религиозные организации. Кроме того, сертификацию на "звездность" могут не проходить кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.
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