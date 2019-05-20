Гостиницы с номерным фондом свыше 50 с сегодняшнего дня не могут работать, если у них отсутствует сертификат о прохождении обязательной классификации.

С 1 июля за отсутствие сертификата о "звездности" предусмотрена административная ответственность, передают Примечания со ссылкой на российские СМИ.

Введение обязательной классификации гостиниц должно повысить качество предоставляемых услуг и привлекательность отелей для туристов, считают авторы инициативы. Это в свою очередь будет способствовать росту турпотока, как внутреннего, так и "из-за рубежа".

В зависимости от уровня предоставляемых услуг отели классифицируются по шести категориям: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда" и "без звезд". Обязательная классификация гостиниц стартовала 1 января 2019 года, однако все это время действовал переходный период, когда штрафы не взимались. Теперь за предоставление гостиничных услуг без сертификата для должностных лиц предусмотрен административный штраф в размере от 7 тыс. до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

При этом от прохождения классификации освобождены средства размещения, основная деятельность которых - организация отдыха и оздоровления детей, а также медицинские организации, организации социального обслуживания, физкультурно-спортивные организации, централизованные религиозные организации. Кроме того, сертификацию на "звездность" могут не проходить кемпинги, общежития и иные средства размещения, в которых не предоставляются гостиничные услуги.